В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 1 сентября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В пятницу, 1 сентября, в Крыму будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Уничтожением опасных предметов будут заниматься специальные службы. С 11.00 до 13.00 эта работа будет проводиться в Старом Крыму, а с 13.00 до 15.00 – в Октябрьском. Кроме того, с 10.00 до 18.00 уничтожать взрывоопасные предметы планируют в Керчи, в районе улице Фурманова, а также в селе Глазовка Ленинского района.

– Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, – призвал Крючков.