В школы Крыма пойдут более 232 тысяч учеников в 2023 году

Фото: пресс-служба главы Крыма

В 2023 году в крымских школах сядут за парты более 232 тысяч учеников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители! От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! – написал руководитель региона.

В этом году в школы пойдут более 232 тысяч учеников. Среди этих людей – более 23 тысяч первоклассников. Аксенов отметил, что дети открывают новую страницу своей жизни. Глава Крыма также поблагодарил педагогов за профессионализм и преданность делу.

– Желаю всем мира и новых достижений! В добрый путь, друзья! – заключил Аксенов.