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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:35

Севастополец оскорбил соседа: его оштрафовали на 3 тысячи рублей

Оскорбившего соседа севастопольца оштрафовали на 3 тысячи рублей
Алексей ЕЛАГИН
Севастополец оскорбил соседа: его оштрафовали на 3 тысячи рублей

Севастополец оскорбил соседа: его оштрафовали на 3 тысячи рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Севастополя оштрафовали за унижение чести и достоинства своего соседа по садоводческому товариществу. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В мае в СНТ «Конус» между двумя членами садоводческого товарищества возник конфликт. Один из его участников в присутствии посторонних оскорбил другого в грубой и неприличной форме. Было заведено административное дело об оскорблении. Мировой судья оштрафовал севастопольца на 3 тысячи рублей.