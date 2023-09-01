Севастополец оскорбил соседа: его оштрафовали на 3 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Севастополя оштрафовали за унижение чести и достоинства своего соседа по садоводческому товариществу. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В мае в СНТ «Конус» между двумя членами садоводческого товарищества возник конфликт. Один из его участников в присутствии посторонних оскорбил другого в грубой и неприличной форме. Было заведено административное дело об оскорблении. Мировой судья оштрафовал севастопольца на 3 тысячи рублей.