В Крыму открыли 15 экстерриториальных избирательных участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму открылись 15 экстерриториальных участков, где смогут проголосовать жители новых российских регионов. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Жители Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик смогут выбрать депутатов законодательных органов власти. Один из таких участков начал работать в центре Армянска. Проголосовать там можно до восьми вечера. За порядком следят, полицейские, наблюдатели и комиссия. Для того, чтобы проголосовать, нужно взять с собой паспорт. В бюллетенях пять партий.