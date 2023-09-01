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НовостиОбщество1 сентября 2023 7:22

В Крыму открыли 15 экстерриториальных избирательных участков

Один из них работает в Армянске
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму открыли 15 экстерриториальных избирательных участков

В Крыму открыли 15 экстерриториальных избирательных участков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму открылись 15 экстерриториальных участков, где смогут проголосовать жители новых российских регионов. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Жители Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик смогут выбрать депутатов законодательных органов власти. Один из таких участков начал работать в центре Армянска. Проголосовать там можно до восьми вечера. За порядком следят, полицейские, наблюдатели и комиссия. Для того, чтобы проголосовать, нужно взять с собой паспорт. В бюллетенях пять партий.