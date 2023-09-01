В евпаторийском лагере «Смарт Кэмп» прошел семейный пикник «#НЕдетскоеВремя»

Фото: пресс-служба Движения Первых

В Евпатории в лагере «Смарт Кэмп» для участников Движения Первых и их родителей состоялся семейный пикник «#НЕдетскоеВремя». Об этом сообщили в пресс-службе Движения Первых.

Дети и их родители участвовали в разнообразных активностях. Они выполняли интересные задания, пели в караоке, а также строили замки из песка. Семейный пикник стал заключительным мероприятием регионального марафона «Лето в Движении».

– «#НЕдетскоеВремя» позволило нам пообщаться не только с ребятами, но и с родителями, ведь родительское крыло Движения – очень важная его составляющая, – отметила председатель Совета Движения Первых Крыма Екатерина Арламенкова.