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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:04

В евпаторийском лагере «Смарт Кэмп» прошел семейный пикник «#НЕдетскоеВремя»

Это было заключительное мероприятие регионального марафона «Лето в Движении»
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Движения Первых

Фото: пресс-служба Движения Первых

В Евпатории в лагере «Смарт Кэмп» для участников Движения Первых и их родителей состоялся семейный пикник «#НЕдетскоеВремя». Об этом сообщили в пресс-службе Движения Первых.

Дети и их родители участвовали в разнообразных активностях. Они выполняли интересные задания, пели в караоке, а также строили замки из песка. Семейный пикник стал заключительным мероприятием регионального марафона «Лето в Движении».

– «#НЕдетскоеВремя» позволило нам пообщаться не только с ребятами, но и с родителями, ведь родительское крыло Движения – очень важная его составляющая, – отметила председатель Совета Движения Первых Крыма Екатерина Арламенкова.