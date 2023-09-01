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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 9:46

В Симферополе собака напала на ребенка: с хозяина взыскали 30 тысяч рублей

В Симферополе владелец покусавшей ребенка собаки заплатил 30 тысяч рублей
Алексей ЕЛАГИН
В Симферополе владелец покусавшей ребенка собаки заплатил 30 тысяч рублей

В Симферополе владелец покусавшей ребенка собаки заплатил 30 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Симферополе суд взыскал с собственника собаки, причинившей вред здоровью несовершеннолетнего, компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале. Ребенок возвращался домой с прогулки. Около подъезда на мальчика напала собака. Животное принадлежало жильцам соседнего дома. Собака укусила юного симферопольца, и тот получил травмы. Для того, чтобы защитить права пострадавшего, прокурор обратился в суд. Требование о выплате компенсации морального вреда было удовлетворено.

– С ответчика взыскано 30 тысяч рублей, – отметили в прокуратуре.