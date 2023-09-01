Константинов: запасов бытовой воды в Крыму хватит более чем на год

Накопленных запасов бытовой воды Крыму хватит на год
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире «Первого канала» сообщил, что накопленных запасов бытовой воды региону хватит на год.
– Сегодняшний запас воды – более года, даже если не будет вообще осадков. Очень хорошие емкости подземной воды. Все это касается бытовой воды. <...> У нас достаточно наливных водохранилищ, – цитирует Константинова ТАСС.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в среднем наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, водохранилища естественного стока – более чем на 70%. Он подчеркнул, что проблем с водоснабжением в Крыму нет.
В начале июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что крымские водохранилища полностью заполнены, запасов питьевой воды хватит минимум на 500 дней.
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