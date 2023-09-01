Оплачивать питание специальными картами смогут ученики 300 школ Крыма Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 сентября у учеников 300 школ Крыма появится возможность оплачивать питание в столовых, используя специальные карты. Об этом пишет «Крымская газета».

– Речь идет о так называемой социальной карте ребенка. Она в Крыму выпускается уже давно. По ней ребята могут не только передвигаться на общественном транспорте, но и заходить в школу, – пояснила заместитель министра образования Республики Светлана Беспалова.

Чиновница рассказала, что в 2022 году совместно с одним из банков был запущен эксперимент. Ученики двух школ получили возможность оплачивать этой картой питание. В 2023 году к программе присоединился еще один федеральный банк. В итоге участниками проекта стали 300 крымских школ. Все остальные образовательные учреждения присоединятся к программе с 2024 года. Всего в Крыму насчитывается 541 школа.

Ранее Беспалова сообщала, что в Крыму планируют ввести специальные карты, которыми ученики смогут расплачиваться в столовой или буфете. Однако сделать это можно будет лишь на территории школы. В магазинах ничего купить при помощи этой карты уже не получится. В личных кабинетах родителей будет отображаться полная информация о том, что именно и когда приобрел ребенок. Родитель смогут выбрать продукты, которые ребенку продавать нельзя. В таком случае ученик не сможет купить этот товар, даже если на карте будет хватать денег.