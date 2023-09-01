В Севастополь 1 сентября прибудут мощи святого Георгия Победоносца

Сегодня, 1 сентября, в Севастополь прибудут мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– Сегодня в наш город прибывают мощи святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя воинства российского. <...> Встреча ковчега с мощами и молебен о Победе у нас будет сегодня в 23:00 в Покровском соборе на Большой Морской, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что верующие смогут приложиться к мощам великомученика 2 и 3 сентября с 7:00 до 20:00, далее ковчег отправится в Симферополь.

Напомним, в Симферополе ковчег будет находиться 4 и 5 сентября. Его разместят в Свято-Александро-Невском кафедральном соборе. В Симферополе мощи Георгия Победоносца встретят в 10:00 4 сентября.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50