В Крыму столкнулись Hyundai и грузовик DAF: погиб водитель легковушки

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 31 августа, в Феодосии столкнулись Hyundai Solaris и грузовик DAF, в результате чего погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 19.30. Молодой человек 1997 года рождения ехал за рулем Hyundai по подъезду к трассе «Таврида» со стороны Феодосии. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в DAF. За рулем грузовика находился мужчина 1965 года рождения.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Solaris смертельно травмирован, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. На месте трагедии работали сотрудники ГИБДД.