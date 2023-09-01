В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 350 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 15.00 1 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 350 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 350 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Очереди со стороны Тамани нет.

В первой половине дня скоплений транспорта перед Крымским мостом не было с обеих сторон. С 13.00 появилась очереди со стороны Керчи. Тогда там стояли 100 машин. В 14.00 их количество выросло до 260. Очередей со стороны Кубани все это время не было.