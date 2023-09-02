Погода на 2 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

У берегов Ялты море прогрелось до 27 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 сентября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и чрезвычайная пожарная опасность.

- Суббота пройдет без осадков, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Днем 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +28…+29°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +29…+30°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +26…+27°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +29…+30°, северо-западный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Судаке +28…+30°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +26…+27°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +28…+29°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +27…+28°, северный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +27…+28°, северный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +26...27°, в Азовском до +26°.

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