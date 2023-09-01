В Симферополе пройдут ярмарки 2 и 3 сентября

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В субботу, 2 и 3 сентября, в Симферополе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В субботу торговлю организуют по четырем адресам: на улице Аэрофлотской, 16, на Энергетиков, 2 в поселке Грэсовский, на Героев Сталинграда, 8, а также на Залесской, 97. В воскресенье ярмарки откроются на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавской, 119.

Кроме того, 2 сентября состоятся республиканские ярмарки. Они будут работать на Киевской, 177 , на пересечении улиц Кечкеметской и Бела Куна, а также на Севастопольской, 80/3.

В администрации отметили, что покупателям будет доступен широкий ассортимент качественной крымской продукции. Симферопольские власти заверили, что на ярмарках будут на 15-20% ниже рыночных.