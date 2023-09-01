Спасли 13 человек и кота: на пожаре в Севастополе пострадали три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В пятницу, 1 сентября, в Севастополе горела квартира, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в 8.21. В одном из домов загорелась квартира, расположенная на седьмом этаже. На место прибыли пожарные.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

– На свежий воздух вывели 13 человек, восемь граждан эвакуировали по лестничному маршу при помощи спасательных устройств, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В результате пожара пострадали три человека. Их увезли в больницу. К счастью, в результате случившегося никто не погиб.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В одной из задымленных квартир обнаружили кота. Сотрудники МЧС вынесли животное в безопасное место и передали хозяйке.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Пожар удалось полностью ликвидировать в 9.32. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.