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НовостиОбщество1 сентября 2023 14:29

В Крыму открыли новый детский сад на 200 мест

Средства на строительство были выделены в рамках нацпроекта «Демография»
Дмитрий Коренев
1 сентября в микрорайоне Симферополя Крымская Роза состоялось торжественное открытие нового детского сада «Лужок». Фото: администрация Симферополя

1 сентября в микрорайоне Симферополя Крымская Роза состоялось торжественное открытие нового детского сада «Лужок». Фото: администрация Симферополя

1 сентября в микрорайоне Симферополя Крымская Роза состоялось торжественное открытие нового детского сада «Лужок». Об этом сообщается на сайте администрации города.

– 1 сентября состоялось торжественное открытие нового детского сада №28 «Лужок» в микрорайоне Крымская Роза. Дошкольное учреждение возведено в рамках нацпроекта «Демография». Более 200 детей смогут пойти в новый детский сад, – говорится в сообщении.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

До конца учебного года в столице Крыма планируют открыть еще одно дошкольное учреждение. Детский сад №29 «Буратино» в микрорайоне Город Мира рассчитан на 260 мест. Сейчас идет процесс передачи объекта в муниципальную собственность.

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