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НовостиОбщество1 сентября 2023 15:56

В Севастополе флот проведет противодиверсионные учения

Учения пройдут в Камышовой бухте ориентировочно с 19:00 до 20:00
Дмитрий Коренев
Вечером 1 сентября Черноморский флот проведет противодиверсионные учения

Вечером 1 сентября Черноморский флот проведет противодиверсионные учения

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе вечером 1 сентября Черноморский флот проведет противодиверсионные учения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

– В Камышовой бухте ориентировочно с 19:00 до 20:00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал губернатор.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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