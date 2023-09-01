В Севастополе флот проведет противодиверсионные учения

Вечером 1 сентября Черноморский флот проведет противодиверсионные учения Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе вечером 1 сентября Черноморский флот проведет противодиверсионные учения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

– В Камышовой бухте ориентировочно с 19:00 до 20:00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны), – написал губернатор.

В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.

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