В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 2 сентября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

В двух населенных пунктах Крыма 2 сентября будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрывотехники будут работать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00 и в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00.

Крючков призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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