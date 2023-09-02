«Дешевые пиар-акции»: Константинов прокомментировал попытки ВСУ высадиться в Крыму

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал дешевыми пиар-акциями попытки украинских войск высадиться на полуострове.

– Реальных попыток высадки не было, она невозможна. Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями, – сказал руководитель регионального парламента агентству РИА Новости.

Константинов отметил, что в ходе таких попыток ВСУ теряют людей. Однако, по словам председателя крымского Госсовета, Киеву это «абсолютно безразлично». Глава законодательной власти республики отметил, что украинским властям важно получить фото и выложить в сеть. Константинов подчеркнул, что в настоящее время сухопутные операции Киева в Крыму невозможны.

– Все украинские террористы будут уничтожены задолго до их фактического прибытия на полуостров, – заключил Константинов.

Напомним, 29-30 августа морская авиация Черноморского флота сорвала попытку высадки отряда сил специальных операций вооруженных сил Украины на побережье Крыма. Было уничтожено четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих. В Минобороны России подчеркнули, что флот установил постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря.