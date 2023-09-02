В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 330 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 10.00 2 сентября в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 330 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 220 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания на Кубани составляет около часа. Очередь со стороны Керчи вдвое меньше. В Крыму стоят 110 машин.

Ранее Крымский мост перекрывали для автомобилей. Ограничения были сняты через несколько минут.