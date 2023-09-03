Погода на 3 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

Выходной день хорошо провести у моря.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 сентября на Крымском полуострове в силе и штормовое предупреждение, и чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Днем тепло 27…29°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +27…+29°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.
В Саках +28…+29°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Керчи +26…+26°, северный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +28…+29°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +28…+29°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +27…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +27…+28°, северный ветер 3-8 м/с. Ясно.
В Белогорске +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +26°, в Азовском до +26°.
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