Погода на 3 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 29 градусов

Выходной день хорошо провести у моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 сентября на Крымском полуострове в силе и штормовое предупреждение, и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Днем тепло 27…29°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +26 …+27°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +27…+29°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +27…+28°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +28…+29°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +26…+26°, северный ветер 4-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +27…+28°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +28…+29°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +28…+29°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +27…+28°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +27…+28°, северный ветер 3-8 м/с. Ясно.

В Белогорске +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +26°, в Азовском до +26°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50