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НовостиОбщество2 сентября 2023 12:52

Объем крымских водохранилищ уменьшился на 20 млн кубометров

Запасов воды хватит примерно на полтора года
Алексей ЕЛАГИН
Объем крымских водохранилищ уменьшился на 20 млн кубометров

Объем крымских водохранилищ уменьшился на 20 млн кубометров

Фото: Виталий ПАРУБОВ

За август общий объем водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшился на 20 млн кубометров. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

По его словам, к началу сентября суммарное наполнение водохранилищ составляет 176 млн кубометров. Ученый уточнил, что это около 70% от общего объема. Эксперт добавил, что годом ранее этот показатель составлял 200 млн кубометров. Николенко отметил, что объем наполнения водохранилищ уменьшился более чем на 20 млн кубометров.

– В прошлом году это было 15 млн, в позапрошлом – 8 млн, – сказал профессор в эфире радио «Спутник в Крыму».

При этом, как подчеркнул эксперт, имеющихся запасов воды Крыму хватит примерно на полтора года.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в среднем наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, водохранилища естественного стока – более чем на 70%. Он подчеркнул, что проблем с водоснабжением в Крыму нет.

В начале июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что крымские водохранилища полностью заполнены, запасов питьевой воды хватит минимум на 500 дней.