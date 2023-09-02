Объем крымских водохранилищ уменьшился на 20 млн кубометров Фото: Виталий ПАРУБОВ

За август общий объем водохранилищ естественного стока в Крыму уменьшился на 20 млн кубометров. Об этом сообщил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

По его словам, к началу сентября суммарное наполнение водохранилищ составляет 176 млн кубометров. Ученый уточнил, что это около 70% от общего объема. Эксперт добавил, что годом ранее этот показатель составлял 200 млн кубометров. Николенко отметил, что объем наполнения водохранилищ уменьшился более чем на 20 млн кубометров.

– В прошлом году это было 15 млн, в позапрошлом – 8 млн, – сказал профессор в эфире радио «Спутник в Крыму».

При этом, как подчеркнул эксперт, имеющихся запасов воды Крыму хватит примерно на полтора года.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в среднем наливные водохранилища заполнены более чем на 60%, водохранилища естественного стока – более чем на 70%. Он подчеркнул, что проблем с водоснабжением в Крыму нет.

В начале июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что крымские водохранилища полностью заполнены, запасов питьевой воды хватит минимум на 500 дней.