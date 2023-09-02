В Симферополь привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца 4 сентября

Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии

В понедельник, 4 сентября, в Симферополь планируют доставить ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца.

Святыню встретят в 10:00 в верхнем храме Александро-Невского кафедрального собора.

– В период пребывания святыни перед ковчегом со святыми мощами великомученика будут совершаться молебны и молебны с акафистом, – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что увезут ковчег во вторник, 5 сентября. Проводы святыни начнутся в 18.30.

Ранее сообщалось, что в рамках Всероссийского молебна о Победе в Крым привезут ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Отмечалось, что это будет сделано по инициативе президента России Владимира Путина. Сообщалось также, что с 1 по 3 сентября святыня будет находиться в севастопольском Свято-Покровском соборе.