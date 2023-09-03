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НовостиОбщество3 сентября 2023 7:14

В пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 250 автомобилей

Со стороны Керчи очереди нет
Дмитрий Коренев
По состоянию на 10 утра в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 250 машин

По состоянию на 10 утра в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 250 машин

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 10:00 3 сентября в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 250 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Крыма очереди перед пунктом досмотра нет.

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