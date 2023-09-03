Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Крыму до 6 сентября

В Крыму 4-6 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму 4-6 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России со ссылкой на крымский Гидрометцентр.

– 4-6 сентября в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что с 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю ликвидировали 84 пожара. 57 возгораний были ландшафтными.

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