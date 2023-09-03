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НовостиОбщество3 сентября 2023 10:32

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 350 автомобилей

Со стороны Керчи очереди нет
Дмитрий Коренев
По состоянию на 13:00 в пробке со стороны Тамани стояли 350 транспортных средств

По состоянию на 13:00 в пробке со стороны Тамани стояли 350 транспортных средств

Фото: Юлия МАРКИНА

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 350 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на 13:00] со стороны Тамани находится 350 транспортных средств. Время ожидания около часа, – говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди по-прежнему нет.

Напомним, по состоянию на 10:00 воскресенья в очереди на досмотр со стороны Кубани стояли 250 машин.

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