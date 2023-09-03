Константинов: в Крыму стабилизировалась ситуация с логистикой

В последнее время пробки на Крымском мосту уменьшились. Фото: инфоцентр «Крымский мост»

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что ситуация с транспортной логистикой на полуострове стабилизировалась. Его слова приводит РИА Новости.

– Все работает в штатном режиме. В последнее время у нас уменьшились пробки на мосту, ситуация стабилизировалась, – сказал спикер крымского парламента. Константинов отметил, что это связано в том числе с грамотной организацией работы пунктов досмотра, а также ростом интереса к альтернативным вариантам логистики: паромной переправе, ж/д перевозкам и сухопутному маршруту через новые российские регионы.

Напомним, на Крымский мост сейчас пускают только легковые автомобили. По информации телеграм-канала о ситуации на автоподходах к мосту, по состоянию на 14:00 воскресенья в очереди со стороны Тамани находились 300 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

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