Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 7:08

Пробка на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до 167 автомобилей

Со стороны Крыма очереди нет
Дмитрий Коренев
По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 167 транспортных средств

По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 167 транспортных средств

Фото: Юлия МАРКИНА

Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сократилась до 167 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– [По состоянию на 10:00] в очереди со стороны Тамани находится 167 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, – говорится в сообщении.

По состоянию на 9 утра в очереди на досмотр со стороны Кубани стоял 201 автомобиль.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50