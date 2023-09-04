Пробка на Крымский мост со стороны Кубани сократилась до 167 автомобилей

По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 167 транспортных средств Фото: Юлия МАРКИНА

Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края сократилась до 167 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– [По состоянию на 10:00] в очереди со стороны Тамани находится 167 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, – говорится в сообщении.

По состоянию на 9 утра в очереди на досмотр со стороны Кубани стоял 201 автомобиль.

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