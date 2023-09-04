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НовостиОбщество4 сентября 2023 7:27

Из парков Симферополя ежедневно вывозят по 15-20 кубометров опавшей листвы

Из-за устойчиво жаркой погоды листья в этом году начали опадать раньше, чем обычно
Дмитрий Коренев
Из парков и скверов крымской столицы ежедневно вывозят по 15-20 кубометров опавшей листвы. Фото: МБУК «Парки столицы»

Из парков и скверов крымской столицы ежедневно вывозят по 15-20 кубометров опавшей листвы. Фото: МБУК «Парки столицы»

Из парков и скверов Симферополя ежедневно вывозят по 15-20 кубометров опавшей листвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МБУК «Парки столицы».

– Ежедневно работники МБУК «Парки столицы» собирают и вывозят с подведомственных территорий по 15-20 кубических метров палой листвы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за устойчиво жаркой погоды в этом году листья начали опадать раньше, чем обычно.

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