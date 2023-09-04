В Евпатории зажгли свечи в память о жертвах Беслана

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Накануне, 3 сентября, в Евпатории на территории мемориального комплекса «Красная горка» прошла акция «Зажгите свечу», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– Собравшиеся почтили память погибших в результате террористических актов минутой молчания, а затем с помощью зажженных лампадок выложили у монумента «Скорбящая мать» с Вечным огнем слово «Жить», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Фото: телеграм-канал администрации Евпатории

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он установлен после трагических событий, которые произошли в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) в 2004 году, когда в результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей в возрасте от 1 до 17 лет, а также спасатели и бойцы спецназа.

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