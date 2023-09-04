В Крыму женщина на Chevrolet сбила мотоциклиста: ее будут судить Фото: Иван ВИСЛОВ

В Белогорском районе Крыма 40-летнюю местную жительницу обвиняют в том, что она устроила ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Авария произошла в сентябре 2022 года. Женщина ехала за рулем Chevrolet Lacetti Klan по автодороге Нижнегорский – Белогорск. В районе села Яблочное водитель решила повернуть и не уступила дорогу мотоциклу Motoland. В итоге транспортные средства столкнулись. В результате ДТП пострадал мотоциклист. Он получил множественные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело. Крымчанке инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Женщина признала свою вину.

– Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.