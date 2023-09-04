В Крыму спасли мужчину, который не смог доплыть до своей лодки

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Утром 4 сентября в Феодосии спасатели оказали помощь мужчине, который пытался вплавь добраться до своей лодки, однако не рассчитал силы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– В 07:05 поступило сообщение о том, что в ГО Феодосия, в районе пляжа пансионата «Украина» мужчина находится в воде и не может самостоятельно вернуться на берег, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

На место незамедлительно отправилась группа спасателей в составе четырех человек и одного плавсредства.

– По прибытии было установлено, что мужчина пытался доплыть до своей резиновой лодки, но не расчищал силы, – сообщили в МЧС.

Спасатели доставили мужчину на берег. Отмечается, что в медпомощи он не нуждался.

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