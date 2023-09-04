В Крыму сообщили о фейковых минированиях школ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сообщения о минировании школ в Крыму не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Начались фейковые минирования крымских школ, – написал он.

Такие вбросы советник главы Крыма назвал обычной тактикой украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Крючков напомнил, что подобные фейки распространялись и в прошлом учебном году.

– Работают специальные службы, все под контролем, – подчеркнул советник.

Крючков призвал людей доверять только официальным источникам информации.