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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 10:10

В Крыму сообщили о фейковых минированиях школ

Крючков: начались фейковые минирования крымских школ
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму сообщили о фейковых минированиях школ

В Крыму сообщили о фейковых минированиях школ

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сообщения о минировании школ в Крыму не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Начались фейковые минирования крымских школ, – написал он.

Такие вбросы советник главы Крыма назвал обычной тактикой украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Крючков напомнил, что подобные фейки распространялись и в прошлом учебном году.

– Работают специальные службы, все под контролем, – подчеркнул советник.

Крючков призвал людей доверять только официальным источникам информации.