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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:27

В Крыму за неделю произошло 35 возгораний сухой травы

На территории региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность
Дмитрий Коренев
За минувшую неделю в Республике Крым произошло 35 возгораний сухой травы

За минувшую неделю в Республике Крым произошло 35 возгораний сухой травы

Фото: Иван Макеев

За минувшую неделю в Республике Крым произошло 35 возгораний сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

– За прошедшую неделю подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 35 раз привлекались для ликвидации возгораний сухой травы, – говорится в сообщении.

Напомним, в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе до 6 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность. С 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим.

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