В Крыму за неделю произошло 35 возгораний сухой травы

За минувшую неделю в Республике Крым произошло 35 возгораний сухой травы
Фото: Иван Макеев
За минувшую неделю в Республике Крым произошло 35 возгораний сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.
– За прошедшую неделю подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 35 раз привлекались для ликвидации возгораний сухой травы, – говорится в сообщении.
Напомним, в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе до 6 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность. С 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим.
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