К концу недели в Крыму заметно похолодает

Глава крымского Гидрометцентра рассказала, какая погода ждет крымчан и гостей полуострова в ближайшие дни Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая рассказала Крымской газете, какая погода ждет крымчан и гостей полуострова в ближайшие дни.

По ее словам, 5 сентября в Крыму будет облачно и ветрено. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, ночью температура опустится до 20 градусов выше нуля.

6 сентября дневные температуры останутся на уровне 29 градусов, а вот ночью станет прохладнее - столбик термометра не поднимется выше 18 градусов.

– Что касается конца недели, с 8 по 10 сентября, то понижение температуры будет еще заметнее, – отметила синоптик.

По ее словам, в конце недели дневные температуры воздуха не превысят 26 градусов, а ночами будет 11-16 градусов выше нуля.

– Зато морская вода все еще теплая, 24-25 градусов. Так что бархатный сезон у нас в самом разгаре, – заключила специалист.

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