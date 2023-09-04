Во вторник в Севастополе усилится ветер

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Во вторник, 5 сентября, в Севастополе усилится ветер, его скорость достигнет 15-17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

В Севастополе будет облачно с прояснениями без существенных осадков. В городе ожидается северо-восточный ветер. Его скорость будет достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов. Днем в Севастополе потеплеет до 26-28 градусов. Жителей и гостей города-героя просят придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды.

Напомним, 5 сентября в Крыму будет облачно и ветрено. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, ночью температура опустится до 20. 6 сентября дневные температуры останутся на уровне 29 градусов, а вот ночью станет прохладнее – столбик термометра не поднимется выше 18 градусов. В конце недели дневные температуры воздуха не превысят 26 градусов, а ночами будет 11-16 градусов выше нуля.