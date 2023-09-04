В Симферополе поймали наркоторговца: его посадили на 6 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Симферополе иностранца признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В феврале иностранец незаконно купил каннабис. В дальнейшем мужчина собирался продать этот наркотик. Однако злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал иностранца виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

– Приговор суда в законную силу не вступил, – отметили в прокуратуре.