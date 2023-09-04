На ярмарках в Симферополе продали почти 100 тонн продукции

В минувшие выходные на сельхозярмарках в Симферополе реализовано почти 100 тонн продукции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие выходные на сельскохозяйственных ярмарках в Симферополе реализовано почти 100 тонн продукции. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации крымской столицы.

– На расширенных сельхозярмарках, которые проходили на улицах Киевской, Кечкеметской и Севастопольской, реализовано около 60 тонн продукции. На еженедельных ярмарках «Метрограда» продали более 37 тонн продукции, – приводятся в сообщении слова начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олега Симонова.

Крымские фермеры представили жителям и гостям Симферополя широкий ассортимент товаров: овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, молочную продукцию, яйца, свежемороженую рыбу, крупы, подсолнечное масло, натуральные соки и консервацию, выпечку и многое другое. Торговля осуществляется напрямую, без посредников, поэтому цены на ярмарках ниже среднерыночных.

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