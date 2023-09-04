В Севастополе завели дело о мошенничестве на 420 тысяч при строительстве детсада Фото: Мария ЛЕНЦ

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве детского сада, сумма ущерба превысила 420 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ноябре 2020 года между Единой дирекцией капитального строительства и коммерческой организацией был заключен госконтракт на строительство модульного детского сада в поселке Кача. Подрядчик внес в документы недостоверные сведения о поставке на объект подоконных досок. Фактически же этого сделано не было. Однако подрядчику заплатили.

– Таким образом, похищены бюджетные денежные средства в размере свыше 420 тысяч рублей, – отметили в прокуратуре

Возбуждено уголовное дело, надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.