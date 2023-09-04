Ожидаются грозы и град: в Крыму объявили штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на понедельник, 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В ближайшее время в южных и восточных районах Крыма местами прогнозируются сильные ливни и грозы. Кроме того, синоптики общеают град. Этот прогноз будет актуальным до конца суток 4 сентября.

Напомним, 5 сентября в Крыму будет облачно и ветрено. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, ночью температура опустится до 20. 6 сентября дневные температуры останутся на уровне 29 градусов, а вот ночью станет прохладнее – столбик термометра не поднимется выше 18 градусов. В конце недели дневные температуры воздуха не превысят 26 градусов, а ночами будет 11-16 градусов выше нуля.