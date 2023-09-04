В Бахчисарайском районе Крыма будут выращивать улиток Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В рамках программы «Агростартап» в Бахчисарайском районе Крыма планируют выращивать улиток. Об этом сообщает КИА.

Члены конкурсной комиссии изучили более 20 бизнес-планов. Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук отметил, что самыми популярными направлениями стали выращивание овощей и картофеля. Часть проектов касались расширения существующих овцеводческих и козоводческих хозяйств, а также создание новых. Министр отметил, что были и необычные проекты.

– К примеру, в Бахчисарайском районе один из участников конкурса планирует создать улиточную ферму, – рассказал Савчук.

После подсчета среднего балла по оценочным листам определят победители. Они получат гранты из крымского бюджета.