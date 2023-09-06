В Ялте состоялась премьера спектакля «Любовь с последствиями»

Фото: Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, vk.com

Государственный академический музыкальный театр Крыма открыл новый сезон премьерой музыкальной комедии-детектива «Любовь с последствиями» по пьесе Альдо Николаи «Это была не пятая, это была девятая» в постановке Анжелики Добруновой. Как сообщает «Крымская газета», премьера состоялась на сцене Ялтинского театра им. А.П. Чехова.

– Комедийный спектакль адаптирован под жанровую специфику театра и наполнен множеством музыкальных классических произведений, которые заполняют паузы, придают определенный ритм и даже прямым образом влияют на сюжет, – пишет издание.

Показ спектакля на основной сцене Музтеатра в Симферополе состоится в октябре.

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