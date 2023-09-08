В Крыму назначили новую остановку электричке Феодосия – Джанкой

В Крыму электрички - популярный вид общественного транспорта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму у пригородного поезда Феодосия – Джанкой появится дополнительная остановка.

- С 15 сентября 2023 назначается остановка пригородному поезду № 7110 сообщением Феодосия - Джанкой по Рзд 10 км., - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

В ведомстве объяснили, что такое решение приняли, чтобы сделать маршрут удобнее и комфортнее для пассажиров - гостей и жителей Крымского полуострова.

Естественно, что также пришлось чуть-чуть скорректировать и сам график движения пригородного поезда Феодосия – Джанкой.

- До станций Азовская поезд будет следовать согласно действующему расписанию, а далее: рзд.10 км 7.50-7.51, прибытие в Джанкой в 8.03, - сообщили железнодорожники.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов, чтобы избежать каких-либо накладок, можно на сайтеug-ppk.ru, или в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».

«Горячая линия» 8 (800) 506 00 20 или 8 (978) 978-39-39.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50