В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 463 машины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 18.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 463 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 463 транспортных средства, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидание составляет около двух часов. Со стороны Кубани очередей нет. В 17.00 очередь со стороны Крыма достигала 520 машин, а в 16.00 – 497. Скоплений транспорта со стороны Краснодарского края также не было.

Напомним, в 15.00 в очереди на Крымский мост со стороны Керчи стояли 500 автомобилей. В 14:00 их насчитывалось 395 автомобилей. Проезд со стороны Кубани был все это время свободен.