Погода на 11 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 24 градусов

На Крымском полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Днем в понедельник вероятен небольшой дождь, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21 …+22°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +21…+23°, юго-западный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +23…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +22…+24°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +21…+22°, северо-восточный ветер 1-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +22…+23°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+24°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +23…+24°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +23…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +21…+22°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +20…24°, в Азовском до +24°.

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