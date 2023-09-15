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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:19

В Симферополе выписали штрафов на 367 тысяч рублей

Административная комиссия рассмотрела 101 материал
Дмитрий Коренев
Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 367 тысяч рублей

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 367 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 367 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Комиссия рассмотрела 101 административный материал. Нарушения был связаны с незаконной торговлей, сливом хозяйственно-бытовых стоков, складированием строительных материалов, незаконным размещением наружной рекламы и нестационарных торговых объектов, нарушением тишины и парковкой на газонах.

– По итогам заседания комиссией вынесены решения о наложении штрафных санкций по 82 административным материалам, по одному – прекращение, по 16 – предупреждение и по два материала были перенесены. Наложены штрафные санкции на общую сумму 367 тысяч рублей. Административную ответственность понесут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, – сообщили в администрации.

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