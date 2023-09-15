В Симферополе выписали штрафов на 367 тысяч рублей

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 367 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Административная комиссия Симферополя назначила штрафы на общую сумму 367 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Комиссия рассмотрела 101 административный материал. Нарушения был связаны с незаконной торговлей, сливом хозяйственно-бытовых стоков, складированием строительных материалов, незаконным размещением наружной рекламы и нестационарных торговых объектов, нарушением тишины и парковкой на газонах.

– По итогам заседания комиссией вынесены решения о наложении штрафных санкций по 82 административным материалам, по одному – прекращение, по 16 – предупреждение и по два материала были перенесены. Наложены штрафные санкции на общую сумму 367 тысяч рублей. Административную ответственность понесут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, – сообщили в администрации.

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