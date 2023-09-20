В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 20 сентября

Сотрудники специальных служб будут уничтожать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 20 сентября, сотрудники специальных служб будут уничтожать взрывоопасные предметы в нескольких районах Крыма . Об этом сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

Он уточнил, что взрывотехники будут работать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до 15:00, селе Майское Джанкойского района с 10:00 до 18:00, в Керчи и поселке Багерово Ленинского района с 10:00 до 18:00, в Армянске с 10:00 до 18:00, в селе донское Симферопольского района с 10:00 до 18:00.

Крючков попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что в Севастополе за один день уничтожили порядка 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мины, ручные гранаты и снаряды подняли со дна бухты Гильзовой.

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