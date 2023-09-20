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НовостиОбщество20 сентября 2023 6:20

В Бахчисарайском районе ограничили движение грузовиков по мосту

В Крыму на дороге Песчаное – Почтовое ограничили движение грузовиков по мосту
Дмитрий Коренев
Участников дорожного движения просят учитывать данную информацию при планировании маршрута

Участников дорожного движения просят учитывать данную информацию при планировании маршрута

Фото: Андрей МИРЕЙКО

ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщило о временном ограничении движения транспортных средств по путепроводу на участке автодороги Песчаное – Почтовое (км 29+669).

– Ограничения движения вводятся с 18 сентября по 1 декабря 2023 года на время проведения работ по ремонту искусственного сооружения для грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной массой более 3,5 тонн, а также тракторов и самоходных машин, – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале учреждения.

Участников дорожного движения просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Схема объезда прилагается.

Объезд осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения

Объезд осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения

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