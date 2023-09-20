В парках и скверах Симферополя не будут использовать противогололедный реагент

В парках и скверах Симферополя ближайшей зимой не будут использовать противогололедный реагент. Фото: администрация Симферополя

В парках и скверах Симферополя ближайшей зимой не будут использовать противогололедный реагент. Об этом сообщил директор МБУ «Парки столицы» Роман Филипенко в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, во всех парках ведется подготовка к осенне-зимнему периоду.

– Запасаемся песчано-соляными смесями. Не будем использовать реагент, чтобы после таяния вода с растворенным реагентом не попадала в прикорневые зоны деревьев и других растений. Были прецеденты ранее, когда из-за этого деревья приходили в негодность, – сказал Филипенко.

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