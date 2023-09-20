В ПСБ выдали первую льготную ипотеку для новых регионов

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Промсвязьбанк»

В банке выдали первый ипотечный кредит по программе с государственной поддержкой в новых российских регионах. Клиент получил льготную ипотеку на покупку квартиры в новостройке в Мариуполе Донецкой Народной Республики.

Как рассказали в пресс-службе банка. Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания «ПСБ-Страхование». За полученные деньги клиент купил просторную однокомнатную квартиру в новостройке аккредитованного застройщика. Эскроу-счет для проведения ипотечной сделки был открыт в вышеупомянутом банке.

По словам вице-президента, директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж банка Давыда Коробченко, для развития новых регионов запуск ипотеки на новостройки означает начало преображения городов, качественное обновление жилого фонда, ускоренное развитие жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры. В конечном итоге это приведет к повышению уровня жизни населения.

- Ипотека и жилищное строительство стимулируют производство в смежных отраслях, способствуют притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест - это сильнейший стимул для экономики новых российских регионов. Банк первым из системно значимых банков России начал работать в новых субъектах, предоставив населению широкую линейку продуктов и сервисов, включая льготное кредитование. В дальнейших планах - расширение нашего участия в ключевых инфраструктурных и социальных проектах», - отметил вице-президент.

Напомним, программа жилищного строительства с использованием механизма долевого участия, запущенная Минстроем России, стала важным шагом для развития ипотеки в новых регионах. Продажа квартир в строящихся жилых объектах осуществляется в соответствии с российским законодательством о долевом строительстве (закон 214-ФЗ): для расчетов по договору участия в долевом строительстве жилья применяются эскроу-счета (специальный счет дольщика в банке, на котором средства хранятся до тех пор, пока объект жилья не будет полностью достроен и сдан). Этот механизм позволяет полностью обеспечить безопасность и гарантировать надежность вложений заемщиков.