Погода на 21 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 28 градусов

На Крымском полуострове в разгаре бархатный сезон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+23°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.

В Алуште +22…+23°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +23…+24°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Саках +26…+25°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+24°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +23…+24°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Судаке +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+24°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Джанкое +25…+26°, восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +24…+26°, восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Белогорске +24…+26°, юго-восточный. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +21…23 °, в Азовском до +20°.

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